Nick Mason torna a Pompei dopo 52 anni

Nick Mason si esibirà nuovamente a Pompei, il 24 luglio 2023. Lo farà questa volta con i Saucerful of Secrets, la band che condivide con Guy Pratt, Gary Kemp, Lee Harris e Dom Beken.

È un ritorno a metà perché i Saucerful of Secrets non suoneranno all’Anfiteatro Romano come fecero i Pink Floyd nel 1971 per il film di Adrian Maben Live at Pompeii o David Gilmour nel 2016, bensì al Teatro Grande (biglietti in vendita dalle ore 12 di domani).

A differenza di Gilmour, però, il repertorio di Nick Mason e dei Saucerful of Secrets è più simile a quello dei Pink Floyd d’epoca: com’è noto, la band si dedica alla riproposizione dei dischi meno noti della band inglese, quelli che precedono il boom di The Dark Side of the Moon.

Il concerto del 24 luglio a Pompei fa parte di un tour dei Saucerful of Secrets che toccherà Vicenza (Piazza dei Signori) il 19 luglio, Palmanova (Piazza Grande) il 20 luglio, Cattolica (Arena della Regina) il 21 luglio, Matera (Cava del Sole) il 23 luglio e Gardone Riviera (Anfiteatro del Vittoriale) il 26 luglio.

