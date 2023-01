Nick Mason in concerto in Italia a luglio

Nick Mason tornerà in Italia a luglio per cinque concerti. Accompagnato dai suoi Saucerful of Secrets, proporrà la musica dei primissimi album dei Pink Floyd (qui la recensione di un suo concerto del 2020).

Mason sarà il 19 luglio a Vicenza (Piazza dei Signori), il 20 luglio a Palmanova (per Onde Mediterranee, in Piazza Grande), il 21 luglio a Cattolica (Arena della Regina), il 23 luglio a Matera Sonic Park (Cava del Sole), il 26 luglio a Gardone Riviera (per Tener-a-mente, all’Anfiteatro del Vittoriale). I biglietti verranno messi in vendita da domani.

Il batterista sarà accompagnato dalla band che comprende Gary Kemp degli Spandau Ballet e Lee Harris alle chitarre, il bassista Guy Pratt (musicista aggiunto dei Pink Floyd e in passato in tour con David Gilmour) e il tastierista Dom Beken.