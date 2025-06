Nick Jonas sarà Paul Stanley nel biopic sui Kiss ‘Shout It Out Loud’

Chi se lo aspettava? Nick Jonas vestirà i panni (e metterà il trucco) di Paul Stanley nel biopic sui Kiss. Secondo Deadline, che dà l’accordo quasi per certo, il membro dei Jonas Brothers non si limiterà a recitare, ma canterà le parti vocali dello Starchild. Non è un debutto: ha già recitato a Broadway e in vari film, da Jumanji – Benvenuti nella giungla e Midway ai più recenti The Good Half e Un matrimonio di troppo passando per Goat e la serie Kingdom.

Il film sui Kiss si intitola Shout It Out Loud ed è già stato annunciato e più volte rimandato. È autorizzato dalla band, co-prodotto da Stanley e Gene Simmons, e diretto da McG, ovvero Joseph McGinty Nichol, regista che ha iniziato negli anni ’90 dirigendo videoclip, da Walkin’ on the Sun degli Smash Mouth a Pretty Fly (for a White Guy) degli Offspring, per poi passare al cinema con il remake del 2000 di Charlie’s Angels.

Non ci sono notizie circa l’attore (o musicista) a cui sarà affidato il ruolo del bassista. Pare che McG stia puntando su una grande star. Si sa che la sceneggiatura di Darren Lemke è completata e si basa su un’idea della coppia Stanley-Simmons. Dovrebbe coprire i primi quattro anni di vita dei Kiss. Le riprese inizieranno a fine 2025 o nei primi mesi del 2026. A partire dal 10 agosto Nick sarà in tour coi Jonas Brothers. Due giorni prima il trio pubblicherà il disco Greetings From Your Hometown.

Jonas Brothers - Love Me To Heaven (Official Video)

Da Rolling Stone US.