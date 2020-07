Nick Cave trasmetterà in streaming un concerto irripetibile

Il 23 luglio verrà trasmesso in streaming Idiot Prayer: Nick Cave Alone at Alexandra Palace, un concerto per pianoforte e voce che Nick Cave ha registrato alla West Hall dell’Alexandra Palace, a Londra. È una performance irripetibile: il cantautore ha suonato in totale solitudine una scaletta che comprende brani da tutta la sua discografia, dai Bad Seeds ai Grinderman, fino all’ultimo Ghosteen.

Il film del concerto è stato girato a giugno da Robbie Ryan (La favorita, Storia di un matrimonio) e si potrà vedere solo ed esclusivamente durante la diretta streaming (prevista alle 21, ora italiana), e non sarà possibile mettere in pausa. Trovate qui i biglietti e tutte le informazioni sull’evento.