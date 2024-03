Nick Cave & The Bad Seeds in concerto a Milano a ottobre

Nick Cave tornerà in Italia con i Bad Seeds sull’onda della pubblicazione del nuovo album Wild God, che uscirà il 30 agosto.

È stata per ora annunciata un’unica data: il 20 ottobre al Forum di Assago (MI). Ad aprire saranno i Murder Capital (che si alterneranno nelle date del tour europeo con Dry Cleaning e Black Country, New Road). I biglietti saranno messi in vendita a partire da venerdì 22 marzo, con una pre-sale dedicata a Virgin Radio mercoledì 20.

«Non penso mai a come un disco andrà dal vivo, non mi viene mai in mente», ha detto Nick Cave. «Il processo di scrittura dei testi è troppo difficile per prendere in considerazione idee del genere. Ma quando ascolto Wild God adesso, penso che possiamo davvero fare qualcosa di epico con queste canzoni dal vivo. Siamo davvero entusiasti di questo: il disco sembra fatto apposta per il palcoscenico».

Le date del tour europeo che partirà a settembre: