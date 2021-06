Nick Cave si esibirà all’Arena di Verona

Nick Cave torna in Italia. Non da solo o con Warren Ellis, ma con i Bad Seeds al completo per un concerto all’Arena di Verona.

Bisogna aspettare un anno, però: la data prevista per lo show è il 4 luglio 2022. I biglietti saranno in prevendita già questa settimana, prima in pre-sale esclusiva su Virgin Radio dalle 10 di mercoledì 23 giugno e poi per tutti dalle 10 del 25 giugno. Informazioni su www.dalessandroegalli.com.

Erano quattro anni che Nick Cave non si esibiva nel nostro Paese (qui le foto del grande concerto al Forum di Assago del 2017). Cave sarà in tour in Europa a partire dal 4 giugno 2022, quando si esibirà al Primavera Sound Festival. Quella di Verona è per ora l’unica data italiana annunciata.

L’ultimo disco di Nick Cave non è coi Bad Seeds, ma con Warren Ellis: si intitola Carnage, ne abbiamo scritto qui.