Nick Cave rifà ‘Cosmic Dancer’ dei T. Rex: il video

Cosmic Dancer dei T. Rex nella versione di Nick Cave è il primo estratto dal disco tributo a Marc Bolan e al suo gruppo AngelHeaded Hipster. L’album uscirà il 4 settembre e conterrà cover degli U2, che rifanno Bang A Gong (Get It On) con il pianoforte di Elton John, e poi Joan Jett, Father John Misty, Marc Almond, Devendra Banhart, Peaches. Il titolo dell’album è tratto da Howl di Allen Ginsberg (“Ho visto… hipster dal capo d’angelo ardenti per l’antico contatto celeste con la dinamo stellata nel macchinario della notte”).

AngelHeaded Hipster è l’ultima produzione di Hal Willner, il ‘mago’ dei tributi scomparso il 7 aprile scorso. «Di Bolan non si parla quasi mai come compositore», ha detto Willner. «Si è detto di lui come fosse un grande rocker, di quanto fosse innovativo, di come David Bowie prendesse la sua essenza e Bolan fosse nella sua ombra… Ma io l’ho messo nello stesso pantheon degli altri compositori che ho esplorato in precedenza».

Ecco la track list e la copertina del disco:

Children Of The Revolution – Kesha

Cosmic Dancer – Nick Cave

Jeepster – Joan Jett

Scenescof – Devendra Banhart

Life’s A Gas – Lucinda Williams

Solid Gold, Easy Action – Peaches

Dawn Storm – Børns

Hippy Gumbo – Beth Orton

I Love To Boogie – King Khan

Beltane Walk – Gaby Moreno

Bang A Gong (Get It On) – U2 feat. Elton John

Diamond Meadows – John Cameron Mitchell

Ballrooms Of Mars – Emily Haines

Main Man – Father John Misty

Rock On – Perry Farrell

The Street and Babe Shadow – Elysian Fields

The Leopards – Gavin Friday

Metal Guru – Nena

Teenage Dream – Marc Almond

Organ Blues – Helga Davis

Planet Queen – Todd Rundgren

Great Horse – Jessie Harris

Mambo Sun – Sean Lennon and Charlotte Kemp Muhl

Pilgrim’s Tale – Victoria Williams with Julian Lennon

Bang A Gong (Get It On) Reprise – David Johansen

She Was Born To Be My Unicorn / Ride A White Swan – Maria McKee