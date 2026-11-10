Nick Cave: le piattaforme che generano canzoni «sono un indicatore del potenziale demoniaco» dell’AI

Per Nick Cave le piattaforme che grazie all’intelligenza artificiale generano canzoni, come Suno, sono «un indicatore del potenziale demoniaco di questa tecnologia». Lo scrive nei suoi Red Hand Files rispondendo a una lettrice le chiede che ne pensa dell’AI.

«L’intelligenza artificiale può salvare il mondo, annientarlo o una via di mezzo. Non lo so. Ma le piattaforme per la generazione di canzoni sono, a mio avviso, un indicatore del potenziale demoniaco di questa tecnologia ancora agli albori: svuotano di significato l’agire umano e recidono il nostro legame col divino. Si fanno beffe della creazione stessa, rendendo superflua l’umanità, prendendo i frutti dell’agire dell’uomo e riducendoli a meri prodotti. È forse la nostra ultima, più devastante umiliazione, quella che ci priverà definitivamente dell’anima. Chi vorrebbe liberare il mondo dagli artisti problematici – e queste forze censorie continuano a essere ben presenti – ha senz’altro un motivo per festeggiare: queste piattaforme promettono infatti di liberare il mondo dagli artisti in quanto tali».

Rispondendo a un altro lettore che gli chiede se l’opera debba essere separata dall’artista che la crea, come ad esempio nel caso di capolavori ideati da assassini, Cave dice che «non possiamo separare l’opera dagli artisti, perché sono inseparabili come le onde dal mare da cui si sollevano. Può essere una verità scomoda per qualcuno, ma per quanto mi riguarda la questione era chiusa. Fino a oggi. Con l’avvento delle piattaforme per la generazione di canzoni, la questione è stata completamente ribaltata. Finalmente l’artista può essere separato dall’opera. Non solo: l’artista – quell’essere imperfetto, complicato, fragile, tormentato e pieno di gioia – può essere eliminato del tutto dall’equazione, come un’inutile zavorra. Suno, il Grande Cancellatore, non ha mai amato, riso o sofferto, non ha mai conosciuto la gioia, il lutto o il dolore di un cuore spezzato, non ha mai provato noia né la rivelazione che può scaturirne, ma produce un’imitazione dell’anima – una canzone – in appena 15 secondi. È un affronto a chiunque abbia scritto canzoni, abbia vissuto e lottato in questo mondo e si sia guadagnato il diritto di crearne una».

In passato l’artista aveva commentato uno dei testi delle tante canzoni scritti “nello stile di Nick Cave” da ChatGPT che gli erano stati inviati sull’onda di quella che chiamava «euforia algoritmica» dicendo che forse «l’orrore che si profila all’orizzonte con l’intelligenza artificiale è che resterà per sempre agli inizi, perché avrà sempre altra strada da fare, e la direzione sarà sempre quella, sempre in avanti, sempre più veloce. Non si potrà mai tornare indietro, né rallentare, mentre ci conduce verso un futuro utopico, forse, o verso la nostra totale distruzione. Chi può dire quale delle due cose ci aspetta? A giudicare da questa canzone “nello stile di Nick Cave”, però, le prospettive non sono buone. L’apocalisse è ormai alle porte. Questa canzone fa schifo». Tre anni dopo non ha cambiato idea.