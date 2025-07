Nick Cave, la scaletta del concerto di Mantova

Ieri sera a Piazza Sordello a Mantova per il Mantova Summer Festival si è tenuta la prima data italiana di quest’estate di Nick Cave. Il musicista australiano ha suonato 21 brani, di cui due cover (Avalanche di Leonard Cohen e Cosmic Dancer dei T. Rex), per oltre due ore di show, come sempre, ad altissima intensità. Con lui sul palco Colin Greenwood dei Radiohead al basso.

Oggi Cave sarà di scena a Lucca a Piazza Napoleone per poi arrivare sabato a Pompei, dove si esibirà all’Anfiteatro Scavi di Pompei, e infine concludere il suo mini-tour italiano con due date a Roma previste per il 21 e 22 luglio all’Auditorium Parco della Musica.

Questa la scaletta di Mantova:

Girl in Amber

Higgs Boson Blues

Jesus of the Moon

O Children

Galleon Shop

I Need You

Waiting for You

Joy

Papa Won’t Leave You, Henry

Balcony Man

The Mercy Seat

The Ship Song

Avalanche (cover di Leonard Cohen)

The Weeping Song

Skeleton Tree

Jubilee Street

Push the Sky Away

Encore:

Watching Alice

Love Letter

Cosmic Dancer (cover dei T. Rex)

Into My Arms