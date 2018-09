Nick Cave, in arrivo un nuovo album

Una data ufficiale di pubblicazione non è ancora stata diffusa ma sembra che Nick Cave sita lavorando al nuovo disco insieme ai suoi Bed Seeds. La notizia arriva direttamente dalla moglie del cantautore, Suzie Bick, che sul suo blog The Vampire’s wife ha scritto: “Non è qua, è a Los Angeles al lavoro sul nuovo album”. “Alcune canzoni gli si rivelano in sogno durante la notte, nei suoi incubi. Sono le sue canzoni febbricitanti”, ha aggiunto Bick parlando dei nuovi brani che andranno a comporre il seguito di Skeleton Tree.

Altri dettagli al momento non ce ne sono, per cui è ancora presto ipotizzare quando sarà pronto il nuovo lavoro in studio di Cave. Il prossimo 28 settembre, tuttavia, uscirà Distant Sky – Live in Copenhagen, un EP che racchiude le registrazioni del concerto tenutosi nella capitale danese già presentato dal film omonimo.

Le sorprese per i fan di Cave non finiscono qui dato che, soltanto poche ore fa, è stata pubblicata The Gypsy Faerie Queen, canzone estratta dal prossimo album di Marianne Faithful – in uscita prevista il prossimo 2 novembre – e firmata a quattro mani con il cantautore australiano.