Nick Cave, il nuovo album ‘Ghosteen’ uscirà il 4 ottobre

Dopo la notizia a sorpresa di ieri, quando Nick Cave tramite il suo blog The Red Hand Files aveva annunciato l’arrivo di un nuovo album fissato per la prossima settimana, oggi sono stati diffusi nuovi dettagli che si aggiungono a quanto rivelato dal cantautore australiano.

Il disco, infatti, intitolato Ghosteen, uscirà in streaming il prossimo 4 ottobre. Stando a quanto riportato sul sito ufficiale di Cave, il nuovo lavoro in studio insieme ai Bad Seeds verrà presentato in anteprima alle 23 del 3 ottobre via YouTube e durante una serie di eventi realizzati ad hoc in alcuni negozi di dischi in tutto il mondo, tra cui il Serendeepity di Milano, il Semm Music Store di Bologna e la Fonoteca di Napoli. La versione fisica dell’album in CD e vinile uscirà invece il prossimo 8 novembre.

Ghosteen è stato realizzato tra il 2018 e il 2019, tra Los Angeles, Malibu, Berlin e Brighton. Il disco, aveva scritto Cave sul suo blog, sarà un doppio album, con la prima parte composta da otto nuovi brani, e la seconda da due brani lunghi connessi tra loro da una parte parlata. “I brani nella prima parte sono i figli”, ha aggiunto Cave, “quelli della seconda sono i genitori”.

L’artista ha anche rivelato i titoli di tutte le canzoni e la copertina, che trovate qui sotto

Tracklist parte 1

The Spinning Song

Bright Horses

Waiting For You

Night Raid

Sun Forest

Galleon Ship

Ghosteen Speaks

Leviathan

Tracklist parte 2

Ghosteen

Fireflies

Hollywood