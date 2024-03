Nick Cave ha pubblicato la title track del nuovo album coi Bad Seeds ‘Wild God’

C’è un nuovo pezzo di Nick Cave and The Bad Seeds. Si intitola Wild God e dà il titolo all’album che uscirà il 30 agosto.

Scritto a partire dal Capodanno 2023, il disco è prodotto da Cave con Warren Ellis al Miraval in Provenza e al Soundtree di Londra, ed è stato mixato da David Fridmann. Oltre ai Bad Seeds, ci sono Colin Greenwood (basso) e Luis Almau (chitarra classica, chitarra acustica).

«Spero che l’album abbia sugli ascoltatori l’effetto che ha avuto su di me», dice Cave in comunicato stampa. «Esplode dall’altoparlante e io ne vengo travolto. È un disco complicato, ma anche profondamente e gioiosamente contagioso. Non c’è mai un piano generale quando facciamo un disco. I dischi riflettono piuttosto lo stato emotivo degli autori e dei musicisti che li hanno suonati. Ascoltando questo, non so, sembra che siamo felici».

Ecco Wild God e sotto title track e copertina del disco.

Nick Cave & The Bad Seeds - Wild God (Official Audio)

1. Song of the Lake

2. Wild God

3. Frogs

4. Joy

5. Final Rescue Attempt

6. Conversion

7. Cinnamon Horses

8. Long Dark Night

9. O Wow O Wow (How Wonderful She Is)

10. As the Waters Cover the Sea