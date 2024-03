Nick Cave ha dedicato una canzone a Amy Winehouse. Si intitola Song for Amy ed è contenuta nella colonna sonora del biopic Back to Black diretto da Sam Taylor-Johnson (Nowhere Boy, Cinquanta sfumature di grigio), con Marisa Abela nella parte della cantante inglese.

Oltre a contribuire col pezzo, Cave ha composto lo score strumentale del film con Warren Ellis. Song for Amy sarà contenuta in Back to Black: Songs From the Original Motion Picture, la raccolta di canzoni legata al film.

Uscirà il 17 maggio e conterrà pezzi dal repertorio di Winehouse, ma anche di Billie Holiday (All of Me), Minnie Riperton (Les fleurs), Dinah Washington (Mad About the Boy), Sarah Vaughan (Embraceable You) che si ascolteranno nel film. Nella versione deluxe ci saranno altri 14 pezzi oltre ai 12 della versione base.

Il film uscirà il 18 aprile. Back to Black, si legge nella sinossi, racconta “l’ascesa alla fama di Amy Winehouse e l’uscita del suo rivoluzionario album in studio, Back to Black. Raccontato dal punto di vista di Amy, il film è uno sguardo impenitente alla donna dietro il fenomeno e alla relazione che ha ispirato uno degli album più leggendari di tutti i tempi, per onorare il talento artistico, l’arguzia e l’onestà di Amy, oltre a cercare di comprendere i suoi demoni. Uno sguardo risoluto alla moderna macchina delle celebrità e un potente tributo a un talento irripetibile”.

Il trailer italiano: