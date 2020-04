Nick Cave: guarda la diretta streaming infinita “Bad Seed TeeVee”

“Sono le 10,30 di mercoledì sera, e se il mondo non fosse in lockdown, sarei sul palco a Tolosa, in Francia, a cantare con tutte le mie forze insieme ai Bad Seeds. Non è così. Per questo, faccio la cosa che si avvicina di più: resto a casa e guardo Bad Seed TeeVee”, dice Nick Cave in un post su Instagram per presentare “Bad Seed TeeVee”, diretta streaming interamente dedicata al mondo del cantautore e in onda 24 ore su 24. Sul canale YouTube di Nick Cave, infatti, verranno trasmessi in rotazione video inediti, interviste, backstage, concerti e molto altro ancora. La diretta continuerà no-stop “per il prossimo futuro”.

Le date italiane del tour di Nick Cave sono state posticipate al 2021: il cantautore suonerà il 21 maggio a Milano (al Forum di Assago) e il 31 maggio a Roma (al Palazzo dello Sport). I biglietti acquistati per le date precedenti sono ancora validi.