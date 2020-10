Nick Cave, guarda il video dell’inedito ‘Euthanasia’

Nick Cave ha pubblicato il video dell’inedito Euthanasia, brano presentato in anteprima nel live in solitaria Idiot Prayer – Nick Cave Alone at Alexandra Palace. Si tratta di una canzone scritta durante il periodo di Skeleton Tree, e farà parte del doppio album, tutto dedicato alla performance solista, in arrivo il prossimo 20 novembre in vinile, CD e su tutte le piattaforme streaming.

In Idiot Prayer Nick Cave suona le canzoni di tutta una carriera – dai Bad Seeds a Grinderman, fino all’ultimo Ghosteen – da solo, in una versione minimale guidata solo dal pianoforte. L’abbiamo vista in anteprima, e vi abbiamo raccontato tutto in questo articolo. Il 4 dicembre, invece, arriverà L.I.T.A.N.I.E.S., la “lockdown opera” di Nickolas Lens con i testi di Cave. Potete ascoltare il primo estratto qui.