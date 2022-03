Nick Cave, guarda il trailer del documentario ‘This Much I Know To Be True’ 

«Viviamo la nostra vita in uno stato di pericolo, a un passo dal disastro», dice Nick Cave nel primo trailer del film This Much I Know To Be True. Si tratta di un documentario diretto da Andrew Dominik (lo stesso regista di One More Time With Feeling, uscito nel 2016), dedicato alla «eccezionale partnership creativa» tra il cantautore e Warren Ellis.

Girato tra Londra e Brighton, This Much I Know To Be True mostrerà le prime performance dal vivo dei brani di Carnage e Ghosteen, i due album usciti rispettivamente a nome Cave ed Ellis e Nick Cave & the Bad Seeds. Insieme ai due musicisti ci sarà anche Marianne Faithfull.

Secondo quanto ha scritto Deadline lo scorso febbraio, il documentario svelerà anche «la cosmologia e i temi della musica» e ci permetterà di osservare cave Cave mentre risponde alle lettere dei fan per il sito Red Hand Files, descrive la sua serie di sculture e altro ancora. Potete vedere il trailer in cima all’articolo.