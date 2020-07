Nick Cave, guarda il trailer del concerto in streaming

È un Nick Cave completamente solo quello che vediamo nel primo trailer del concerto in streaming girato all’Alexandra Palace di Londra. Per il live, intitolato Idiot Prayer, Cave ha scelto tracce che rappresentano diversi momenti della sua carriera che ha eseguito al pianoforte. Non mancano chicche e pezzi dell’ultimo Ghosteen. Potete vedere il video qui sopra.

«Mi è piaciuto molto suonare per questo show, andando all’essenza dei miei brani. È come se avessi riscoperto le canzoni da capo. Quando è iniziata la pandemia ho deciso di filmarmi insieme a un grande team formato da Robbie Ryan, direttore della fotografia, Dom Monks ai suoni e Nick Emerson per il montaggio».

Lo spettacolo è stato girato nella West Hall dell’iconico locale londinese e non sarà disponibile per lo streaming dopo la sua trasmissione online del 23 luglio. Il film sarà il tassello finale della sua trilogia di uscite – dopo il documentario 20.000 Days on Earth del 2014 e One More Time With Feeling del 2016.

Ecco tutti gli orari per seguire il live:

Australia & Asia: 8pm AEST

UK & Europe: 8pm BST / 9pm CEST

North & South America: 7pm PDT / 10pm EDT

Qui invece le info sui biglietti e su come partecipare.