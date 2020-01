Nick Cave dice che Kanye West è “il più grande artista del mondo”

Nick Cave ha deciso di rendere noto a tutti il suo amore per Kanye West, proclamandolo ufficialmente “il più grande arista del mondo”. Sul suo sito di domanda e risposte The Red Hand Files, gli è stato chiesto se gli piacesse Kanye West e Cave ha risposto così: “Fare arte è una forma di pazzia – scivoliamo in profondità dentro la nostra visione individuale e ci perdiamo dentro di essa. Non c’è nessun musicista al mondo più devoto a questo processo di Kanye, che da questo punto di vista, in questo momento, è il più grande artista che abbiamo”.

È la prima volta che Nick Cave parla di Kanye, che ha fatto uscire il suo ultimo disco Jesus Is Born giusto il mese scorso. Altre domande che si è visto rivolgere riguardano la paura di perdere fan cambiando il suo sound, i momenti peggiori che ha vissuto con la droga, la tragica morte di suo figlio.