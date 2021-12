Nick Cave, ascolta la nuova ‘Les cerfs’

C’è una nuova canzone di Nick Cave. È una ballata pianistica titolata Les cerfs, è scritta e prodotta con Warren Ellis ed è contenuta nella colonna sonora del film La panthère des neiges.

Il documentario di Marie Amiguet e Vincent Munier, noto anche come The Velvet Queen, segue il fotografo naturalista Munier e lo scrittore Sylvain Tesson in Tibet sulle tracce del leopardo delle nevi. È stato presentato a Cannes nella sezione Cinema for the Climate. Tesson ha raccontato l’esperienza nel libro La pantera delle nevi.

«Ho capito dopo appena un giorno che avrei fatto di tutto pur di comporre l’intera colonna sonora», ha detto Ellis. «La pellicola meritava di avere una sua voce musicale. Mi sono tenuto libero per cinque giorni e ho chiesto a Nick se poteva venire un giorno per scrivere la canzone guida e a suonare il pianoforte. Dopo aver visto il film è rimasto per quattro giorni».

«È uno dei film migliori a cui abbiamo mai lavorato», dice ancora Ellis, che ha collaborato con Cave a varie colonne sonore, da La proposta di John Hillcoat a I segreti di Wind River di Taylor Sheridan, oltre ad avere fatto assieme uno degli album migliori del lockdown, Carnage. «Le star del progetto sono gli animali in tutta la loro gloria selvaggia, come non li abbiamo mai visti prima, animali che l’uomo osserva con riverenza e meraviglia».

La colonna sonora di di Cave e Ellis uscirà venerdì 17 dicembre. Contiene anche We Are Not Alone, che i due hanno pubblicato a fine novembre.