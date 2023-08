Nick Carter affronta la terza causa per violenza sessuale

Un’altra donna ha intentato una causa per violenze sessuali contro Nick Carter, membro dei Backstreet Boys. È la terza in ordine di tempo. Secondo l’accusa le molestie sarebbero avvenute quando lei aveva 15 anni. AR, iniziali di fantasia, sostiene che gli incidenti siano avvenuti su uno yacht e nel retro di un tour bus nel 2003. Carter all’epoca aveva 23 anni.

La denuncia sostiene che Carter abbia dato all’adolescente alcol e droghe e abbia continuato ad aggredirla “nonostante i suoi ripetuti rifiuti e le sue richieste di smettere”. La popstar è inoltre accusata di aver trasmesso malattie sessualmente trasmissibili e di aver scatenato “grave disagio emotivo, angoscia e altri traumi complessi”.

La prima presunta aggressione avvenne, secondo l’accusa, nell’agosto del 2003, quando Carter “ordinò” ad AR di recarsi nella cabina del suo yacht. Mentre era lì, avrebbe convinto AR, che afferma di essere stata ubriaca, a fare sesso senza il suo consenso. AR ha raccontato anche che la sorella di Carter l’avrebbe incoraggiata, riferisce a Billboard, a incontrare il cantante sul suo autobus dove lui presumibilmente l’avrebbe nuovamente costretta a un rapporto orale per poi, un mese dopo, chiedere a tre uomini di guardarla fare sesso con lui.

Successivamente AR e sua madre si sono rivolte alla polizia nella zona della Pennsylvania dove viveva.

In una dichiarazione di mercoledì, gli avvocati di Carter hanno affermato che un’indagine della polizia ha scagionato il suo nome e che le autorità hanno affermato che lei stessa “avrebbe potuto essere accusata di un crimine”.

«Ripetere le stesse false accuse in una nuova denuncia legale non le rende più vere», ha detto l’avvocato del cantante Dale Hayes Jr. nella dichiarazione. «Nick non vede l’ora che le prove vengano presentate e che la verità su questi piani dannosi venga alla luce».

L’avvocato di AR, John Kawai, ha detto a Billboard di ritenere che la mancanza di accuse penali non dovrebbe impedirle di citare in giudizio Carter. «Solo perché hanno evitato il carcere non significa che chi abusa non debba rispondere davanti a una giuria per le proprie azioni», ha detto.

L’anno scorso, una donna di nome Shannon “Shay” Ruth ha affermato in una causa legale che Carter l’avrebbe violentata quando aveva 17 anni. Carter ha presentato una controquerela contro di lei a febbraio, sostenendo che era stata “manipolata per fare false accuse”. Nella richiesta di Carter un risarcimento di 2,35 milioni di dollari per apparizioni cancellate, come uno speciale festivo dei Backstreet Boys che la ABC cancellò in seguito alle accuse. Ruth successivamente affermò che Carter avrebbe tentato di “molestarla” e “metterla a tacere”. A marzo, un giudice della contea di Clark ha autorizzato la controquerela di Carter.

Ad aprile, un’altra donna, Melissa Schuman (già membro della girlband Dream), ha intentato una causa per stupro, sostenendo che lui l’avesse violentata quando aveva 18 anni, nel 2003. Mercoledì, un giudice della contea di Clark ha permesso a Carter di presentare una domanda riconvenzionale contro Schuman, secondo KTNV.

Carter ha negato le accuse. Sia Schuman che Ruth hanno tentato di fermare le sue domande riconvenzionali ai sensi delle leggi statali anti-SLAPP, ma un giudice ha respinto le loro richieste.

Questo articolo è stato tradotto da Rolling Stone U.S.