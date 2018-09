‘New York’, il video del nuovo singolo dei Thegiornalisti

Sullo sfondo un frigorifero azzurro con scritto LOVE, che è titolo del nuovo album dei Thegiornalisti, in uscita il 21 settembre per Carosello Records. “È semplicemente tutto qui” scrive su Instagram Tommaso Paradiso, il protagonista della nostra cover story, in cui ci ha raccontato che, «Questa parola, Love, per me rappresenta la risposta a tutto: all’odio, ai tempi in cui viviamo, la risposta al veleno, a quello che passa sui social network».

L’annuncio dell’uscita del video del nuovo singolo New York è arrivata dall’account dei Thegiornalisti. Eccolo.

Dopo Questa nostra stupida canzone d’amore con la partecipazione di Alessandro Borghi e Felicità puttana starring Matilda De Angelis, nel video del terzo singolo estratto dal nuovo disco, un’orchestra intera entra nel capannone bianco e si prepara all’esibizione. Poi arrivano i Thegiornalisti e infine Tommaso Paradiso scende da una scala per intonare New York.

Il prossimo 19 ottobre i Thegiornalisti daranno il via al tour nei palazzetti, che è già quasi tutto sold out.