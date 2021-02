Netflix produrrà un documentario su Britney Spears

È in arrivo un altro documentario su Britney Spears: dopo Framing Britney Spears, anche Netflix è al lavoro su un film dedicato alla vita della popstar. La notizia arriva da Bloomberg, che ha fatto anche il nome della regista: Erin Lee Carr, autrice specializzata in true crime che ha lavorato a I Love You, Now Die: The Commonwealth V. Michelle Carter e At the Heart of Gold: Inside the USA Gymnastic Scandal.

Secondo quanto dice il magazine, il progetto non è stato ancora concluso ed era in lavorazione da tempo. Non è la prima volta che Netflix e Hulu producono documentari sullo stesso tema: è già successo con quelli sul disastro del Fyre Festival.

Framing Britney Spears è uscito il 5 febbraio e ha riacceso le polemiche sulla conservatorship del padre e il ruolo dei media nella vita della popstar. A pochi giorni dalla messa in onda, Justin Timberlake è intervenuto sui social per rispondere alle critiche su quello che è successo dopo la fine della sua relazione con la cantante: «So di aver fallito. Ho beneficiato di un sistema che giustifica misoginia e razzismo», ha detto.