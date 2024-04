Nelly Furtado cade al Coachella e si taglia un dito, poi rassicura i fan: «Sto bene». I video

Nelly Furtado è stata vittima di un incidente sul palco del Coachella 2024. La popstar, ospite del producer Dom Dolla, è salita sul palco per cantare il loro singolo del 2023, Eat Your Man, ma dopo pochi istanti è caduta.

Una caduta da cui si è alzata in fretta, continuando subito a cantare, poi si è messa a ridere continuando come se niente fosse. Dopo l’esibizione è poi tornata sui social per far vedere ai suoi follower di essersi ferita un dito, ma niente di grave. «Ho letteralmente lasciato tutto sul palco… compreso il mio sangue». Tutto è bene quel che finisce bene.

I video:

Nelly Furtado falling at Coachella but not missing a verse. A performer 👏 pic.twitter.com/zu1eyxipVf — T E O // europapi 🇮🇹 La Noia (@BejbaLasagna) April 14, 2024