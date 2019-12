Nella classifica degli album Billboard 200 conterà anche il numero di views su YouTube

Come riporta il New York Times, da gennaio Billboard – la rivista che da 125 anni è famosa per mettere in fila ogni settimana i migliori album in base alle vendite – ha deciso di adeguarsi ai tempi e cambiare il suo metro di giudizio. Con l’ascesa dei servizi di streaming, sia gratuiti che a pagamento, il mondo della musica è cambiato profondamente e il numero delle copie vendute non basta più a determinare davvero quella che la gente ascolta.