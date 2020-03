Nel suo nuovo libro Lady Gaga dice: resistete

Lady Gaga ha curato un’antologia di “storie motivanti scritte da giovani” e “appunti personali sul tema dell’empowerment”. Il libro s’intitola Channel Kindness: Stories of Kindness and Community e negli Stati Uniti uscirà il 22 settembre.

Il libro è edito dalla Born This Way Foundation, la fondazione che la cantante e la madre Cynthia Germanotta hanno fondato nel 2012. Già disponibile in pre-order, contiene 51 saggi e vari contributi della pop star ed è legato alla piattaforma digitale omonima.

“Incontrerete giovani changemaker che hanno trovato la forza per combattere il bullismo, dare il via a movimenti, superare lo stigma dei problemi di salute mentale”, recita un comunicato. “Raccontano quel che provano, spiegano come hanno fatto a creare spazi sicuri per i giovani LGBTQ+ e come hanno sposato una filosofia di gentilezza aiutando gli altri senza aspettarsi nulla in cambio”.

Lady Gaga ha parlato del libro con O, The Oprah Magazine, descrivendolo come “la materializzazione degli atti quotidiani di gentilezza che migliorano le comunità e infondono un senso di speranza in tutti quanti”, aggiungendo che “qualora queste storie ispirassero anche un solo atto di gentilezza, avremmo fatto centro. Da soli non ce la facciamo e questo libro spiega che soli non siamo”.

La pop star, che di recente ha ispirato il nome di una specie di insetto appena scoperto, il Kaikaia Gaga, inizierà il 24 luglio da Parigi il suo tour estivo. Il 10 aprile pubblicherà l’album Chromatica, anticipato dal singolo e dal video Stupid Love, un ritorno alle origini di cui vi abbiamo parlato qui.