Nel sequel di ‘Spinal Tap’ ci saranno anche Chad Smith e Lars Ulrich

Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers e Lars Ulrich di Metallica sfideranno la maledizione dei batteristi nel sequel del mockumentary Spinal Tap.

Secondo quanto riporta Deadline, i due musicisti appariranno infatti nel film diretto da Rob Reiner di cui sono iniziate le riprese a New Orleans. Non sarebbe male vederli impegnati in una scena come questa:

Spinal Tap Drumers

Nel sequel ci saranno anche Fran Drescher, nuovamente nella parte della pubblicist della band, e Bobbi Flekman, ma anche new entry come John Michael Higgins, Jason Acuña, Don Lake, Nina Conti, Griffin Matthews, Kerry Godliman, Chris Addison, Brad Williams e Paul Shaffer, spalla musicale di David Letterman.

Non solo: l’anno scorso il regista Rob Reiner ha rivelato che appariranno nel film Paul McCartney, Elton John, Questlove, Garth Brooks e Trisha Yearwood.

Della trama non si sa granché, se non che girerà su un ultimo concerto del gruppo dopo una pausa di 15 anni, una specie di The Last Waltz, lo show della Band di Robbie Robertson filmato da Martin Scorsese negli anni ’70.

Reiner sarà ancora il documentarista Marty DeBergi che, dopo l’annuncio dell’ultimo concerto degli Spinal Tap, intravede la possibilità di sistemare le cose con la band di David St. Hubbins, Nigel Tufnel e Derek Smalls, interpretati rispettivamente da Michael McKean, Christopher Guest ed Harry Shearer.

Da Rolling Stone US.