Nel nuovo singolo ‘okk@pp@’ thasup prende Stevie Wonder e lo canta in thasuppese

Thasup ha pubblicato stanotte il nuovo singolo okk@pp@. Vero nome Davide Mattei, precedentemente noto come tha Supreme, il produttore e cantante è esploso nel 2020 grazie all’album 23 6451 e a uno stile decisamente personale.

Di cosa parla la canzone? Difficile dirlo. Secondo un comunicato stampa, «racconta di un musicista jazz che scopre la musica elettronica, ma la maneggia come se ci fosse nato dentro». Sarà per il suono di tastiera che ricorda quello del Clavinet, ma con un po’ di fantasia lo si può immaginare come un pezzo di Stevie Wonder, periodo Superstition, poppizzato, accelerato e cantato in thasuppese.

Di sicuro, okk@pp@ s’allontana dallo stile dell’album precedente, uno dei più ascoltati del 2020, e dei singoli più recenti s!r! con Lazza e Sfera Ebbasta e m%n.



okk@pp@ è tratta dal secondo album di thasup che s’intitola c@ra++ere s?ec!@le e che uscirà il 30 settembre. Gli ospiti già annunciati sono Coez, Rkomi, Tananai, Pinguini Tattici Nucleari, Rondodasosa. Ci sarà anche la sorella Sara Mattei, in arte Mara Sattei, che compare disegnata sulla copertina e magari qualche nome internazionale dopo la collaborazione con Lous and the Yakuza? Tra gli artisti che su Instagram sono parsi particolarmente contenti dell’uscita dell’album ci sono Gazelle, Slait, Frenetico, Drefgold, Danti, Dardust.

Nella nostra digital cover, Tiziano Ferro ha lodato thasup, «che mi ricorda i Sottotono degli anni ’90 per produzione e scrittura», e sulla copertina di c@ra++ere s?ec!@le c’è un robot che regge un cartello con scritto Xdono: ci sarà anche il cantante di La vita splendida?

Se nei titoli delle canzoni del precedente 23 6451 alcune lettere erano sostitute da numeri progressivi, e così il titolo dell’album stesso si può leggere come Le basi, in quello nuovo abbondano i caratteri speciali.

La tracklist di c@ra++ere s?ec!@le (non sono stati ancora annunciati alcuni feat, sostituti da punti interrogativi):

1 mar+e

2 okk@pp@

3 !ly feat. Coez

4 l%p feat. ????

5 _bilico_

6 r¬ t¬ nda feat. ????

7 ye@h feat. ????

8 come t! vorre!

9 rock & rolla feat. Rkomi

10 molecole (interlude)

11 sci@ll@ feat. Tananai

12 r!va feat. Pinguini Tattici Nucleari

13 mi @mi o è f@ke

14 s!r! feat. Lazza, Sfera Ebbasta

15 b@by nel bed

16 cas!no nella m!a testa feat. ????

17 w¬ ah

18 c!ao feat. Rondodasosa

19 + bla se c’è bling

20 m%n

E questa è la copertina, nel caso vogliate divertirvi a scovare indizi sui feat non annunciati: