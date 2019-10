Nel nuovo disco di Marracash ‘Persona’ ci sono Mahmood e Gué Pequeno

Marracash ha inciso un pezzo con Mahmood. Il rapper lo annunciato oggi su Instagram. La canzone sarà inclusa nel nuovo album Persona che uscirà il 31 ottobre. “Io e Alessandro un po’ ci assomigliamo”, ha scritto Marra su Instagram. “Da quando è diventato popolarissimo dopo Sanremo , la gente non fa che scriverci che siamo uguali. Meme su meme. Per me non è una cosa nuova. È dai tempi del primo Ronaldo (il fenomeno) che non appena sale alla ribalta qualcuno con carnagione scura e capelli corti mi dicono che sia uguale a me. Calciatori, attori, cantanti, a quanto pare sono pieno di sosia. Forse è un po’ come con gli orientali: scuri, rasati e con le labbra carnose siamo tutti simili per gli italiani. Alla fine ci siamo conosciuti, ci siamo parlati e abbiamo fatto musica assieme. Il pezzo è memerabile, ops memorabile, vero Mahmood?”.

Poche ore prima, Marracash aveva annunciato la presenza nel disco anche di Gué Pequeno (il cui vero nome è Cosimo Fini): “Io e Cosimo abbiamo fatto un bel pezzo di strada assieme. Abbiamo un sacco di cose in comune, amicizie, esperienze. Ci piacciono il rap e il cinema, abbiamo perfino fatto un disco assieme. Eppure siamo diversissimi, quasi opposti su certi aspetti. Nell’approccio al lavoro o nel modo di reagire al dolore ad esempio. A me il dolore paralizza, ho bisogno di viverlo fino in fondo, di annegarci, spremerlo e alla fine tirarci fuori qualcosa, magari. Cosimo ha bisogno di non pensarci, di seppellirlo di lavoro e serate fino a che non lo sente più. Di passare oltre, instancabilmente. Ma da qualche parte deve pur finire no? Grazie grande G per averne lasciato un po’ nel mio disco”.

A questo sito è possibile, preordinando il disco, ascoltare tre canzoni di Persona in anteprima. Ogni canzone rappresenta una parte del corpo di Marracash: scheletro, ego, sangue, nervi, denti, genitali, anima, cervello, polmoni, muscoli, fegato, occhi, pelle, stomaco, cuore.