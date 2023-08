Nel nuovo album dei Duran Duran ‘Danse Macabre’ c’è Victoria dei Måneskin

Il nuovo album dei Duran Duran si intitola Danse Macabre. Uscirà il 27 ottobre ed è ispirato a un concerto per Halloween che la band inglese ha tenuto l’anno scorso a Las Vegas.

Il disco a tema contiene tre inediti, alcuni rifacimenti dei classici del gruppo inglese e cover tra cui Psycho Killer dei Talking Heads, dove compare Victoria De Angelis dei Måneskin. Sono presenti anche Nile Rodgers e l’ex del gruppo Andy Taylor, che sta combattendo con un cancro alla prostata e che ha annunciato l’album solista Man’s a Wolf to Man per l’8 settembre.

Tra gli altri rifacimenti a tema, Bury a Friend di Billie Eilish, Paint It Black dei Rolling Stones, Spellbound di Siouxsie and the Banshees. C’è anche un pezzo ispirato a Rick James, Super Lonely Freak.

«Non è solo il disco che abbiamo realizzato più velocemente dai tempi del primo album, è anche un progetto che nessuno di noi poteva prevedere», ha detto Nick Rhodes. «Cerchiamo la luce nell’oscurità e l’oscurità nella luce e sento che in qualche modo siamo riusciti a catturare l’essenza di tutto ciò in questo progetto».

È già disponibile la title track, «una celebrazione della gioia e della follia di Halloween».

La title track di Dance Macabre:

1. Black Moonlight

2. Love Voudou

3. Bury A Friend

4. Supernature

5. Danse Macabre

6. Secret Oktober 31st

7. Ghost Town

8. Paint It Black

9. Super Lonely Freak

10. Spellbound

11. Psycho Killer (feat. Victoria De Angelis)

12. Confession in the Afterlife