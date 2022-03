Nel nuovo album degli Arcade Fire c’è anche Peter Gabriel

Dopo gli inediti anticipati nei due concerti organizzati questa settimana a New Orleans, gli Arcade Fire hanno finalmente rivelato titolo e data d’uscita del loro nuovo album, il primo dopo cinque anni. Si tratta di WE, in arrivo il 6 maggio per Columbia Records.

Il disco è prodotto da Win Butler, Régine Chassagne e Nigel Godrich – storico collaboratore dei Radiohead – ed è stato registrato in studi di New Orleans, El Paso e Mount Desert Island, nel Maine. Le session si sono tenute a metà dell’anno scorso, dopo che la pandemia li ha costretti a «scrivere senza interruzioni per il periodo più lungo della nostra carriera», come ha raccontato Butler.

Il titolo dell’album è un riferimento al romanzo omonimo del russo Yevgeny Zamyatin, una storia sci-fi pubblicata nel 1921 che ha ispirato autori come George Orwell e Aldous Huxley. Il disco sarà diviso in due parti: la prima si intitola I ed esplorerà concetti come solitudine e isolamento, la seconda, WE, è una celebrazione della connessione umana.

Nel disco c’è anche una collaborazione con Peter Gabriel, che ha cantato il brano Unconditional II (Race and Religion). Il musicista aveva già reinterpretato My Body Is a Cage – da Neon Bible – per il suo album di cover Scratch My Back. «Ascoltavo le sue canzoni alla radio quando ero piccola, erano le uniche con una batteria con lo stesso suono che sentivo nella musica della mia famiglia», ha detto Chassagne. Qui sotto potete vedere il video del primo singolo, The Lightning I, II e il “manifesto” con cui Win Butler ha presentato il disco.

Infine, ecco la tracklist ufficiale:

WE

I

Age of Anxiety I

Age of Anxiety II (Rabbit Hole)

End of the Empire I-IV

WE

The Lightning I, II

Unconditional I (Lookout Kid)

Unconditional II (Race and Religion)

WE