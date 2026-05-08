Nel disco dei Rolling Stones ci sarà una cover di Amy Winehouse

Il nuovo album dei Rolling Stones Foreign Tongues, che uscirà il 10 luglio, conterrà una cover di Amy Winehouse. Lo ha detto Ronnie Wood, secondo membro della band ad apparire al Tonight Show di Jimmy Fallon dopo Mick Jagger (mercoledì 13 sarà la volta di Keith Richards). Il pezzo in questione è You Know I’m No Good, da Back to Black.

Nella tracklist del disco, che si apre con le due canzoni già uscite ovvero Rough and Twisted e In the Stars dovrebbero esserci nell’ordine Jealous Lover (che sarà presumibilmente il prossimo singolo a giudicare da un’etichetta apposta sulla copertina dell’album che circola in Rete), Mr. Charm, Divine Intervention, Ringing Hollow («Una lettera d’amore all’America» con dentro un po’ di country, ha detto Jagger), Never Wanna Lose You, Hit Me in The Head (suonata con Charlie Watts), You Know I’m No Good, Some of Us (cantata da Richards), Covered in You, Side Effects, Back in Your Life (ne ha parlato ieri sera Wood: «Registrata in una take, io non ho fatto niente, la chitarra si è suonata da sola») e Beautiful Delilah, che chiude il disco e che potrebbe essere la cover del pezzo di Chuck Berry. Tra gli ospiti, Paul McCartney, Steve Winwood e Robert Smith dei Cure.

Gli Stones e Winehouse hanno duettato nel 2007, quando all’Isola di Wight la cantante è salita sul palco per interpretare con Mick Jagger il classico Ain’t Two Proud to Beg.

Rolling Stones & Amy Winehouse - Ain't To Proud To Beg (I.O.W. 2007)

Guarda questo video su YouTube

Ronnie Wood and Jimmy Jam Out on Harmonicas, Talk The Rolling Stones' Foreign Tongues | Tonight Show

Guarda questo video su YouTube