Nel 2026 al cinema il film sull’ultimo concerto di Ozzy e dei Black Sabbath

Il mega concerto, praticamente un grande festival hard & heavy organizzato al Villa Park di Birmingham per l’addio alle scene di Ozzy Osbourne e della formazione originale dei Black Sabbath sta per diventare un film.

Back to the Beginning: Ozzy’s Final Bow uscirà al cinema a inizio 2026. È annunciato come il riassunto della maratona di una decina d’ore che oltre alla band e al cantante ha visto esibirsi Guns N’ Roses, Metallica, Mastodon, Alice in Chains, Anthrax, Tool, Steven Tyler e molti altri.

Ci saranno anche riprese nel backstage e interviste agli artisti. Il tutto sarà condensato in 100 minuti. Nel frattempo, Yungblud ha pubblicato a scopo benefico la sua versione live di Changes tratta dallo show.

Prima dell’uscita del film, il prossimo 7 ottobre, uscirà un nuovo libro autobiografico di Ozzy incentrato sui suoi ultimi anni e intitolato Last Rites. Ne abbiamo scritto a questo link.