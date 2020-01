Nel 2020 uscirà un nuovo album degli AC/DC con Brian Johnson

Il 2020 sarà un anno interessante per i fan degli AC/DC: pare infatti che la band tornerà a suonare live con Brian Johnson.

Secondo quanto dichiarato dal conduttore radiofonico australiano Eddie McGuire, Johnson tornerà nella band dopo i problemi di udito riscontrati negli scorsi anni, la band pubblicherà un album e partirà per un tour in autunno.

Sempre secondo Eddie, il gruppo potrebbe riunirsi col Phil Rudd, batterista che ha lasciato la band nel 2015 dopo problemi con la giustizia che riguardavano il possesso di droga e minacce di morte a un ex dipendente: «Angus è in prima fila, e forse anche Rudd», ha dichiarato McGuire. Mancherebbe davvero poco, stay tuned.