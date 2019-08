Neil Young, ‘Milky Way’ è il nuovo singolo con i Crazy Horse

Neil Young e i Crazy Horse hanno pubblicato il primo brano estratto dal loro prossimo album Colorado, una ballata romantica (soprattutto per gli standard dei Crazy Horse) intitolata Milky Way. Young ha già suonato il brano negli ultimi concerti del suo tour – sia in versione acustica che con i Promise of the Real –, ma la versione di Colorado è l’unica con l’arrangiamento della sua band storica.

L’album, in arrivo il prossimo 25 ottobre, è stato registrato lo scorso aprile agli Studio in the Clouds, ed è la prima uscita di Young con i Crazy Horse dai tempi di Psychedelic Pill, e anche la prima incisione del nuovo chitarrista Lifs Lofgren, nella band dopo il ritiro di Frank “Poncho” Sampedro. Lofgren, in realtà, ha già suonato in Tonight’s the Night e in molti altri album di Neil Young, ma Colorado è il suo esordio come membro “ufficiale” dei Crazy Horse.

Le session sono state riprese per il documentario Mountaintop Sessions, anche questo in uscita a ottobre. «È una vera follia, ve lo dico», ha scritto Young sul suo sito. «Vedrete tutto il processo di scrittura, errori compresi! Non credo che qualcuno abbia mai girato un film su questo tema con la stessa trasparenza e intensità». Potete ascoltare Milky Way in cima all’articolo.