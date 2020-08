Neil Young ha pubblicato una cover di ‘The Times They Are a Changin’’ di Bob Dylan

Neil Young ha condiviso una cover del classico di Bob Dylan The Times They Are a Changin‘. La traccia, che potete ascoltare qui, ha debuttato sul suo sito web, Neil Young Archives, ed è una versione in gran parte fedele dell’originale di Dylan del 1964, con tanto di assolo di armonica.

L’interpretazione di Young di Dylan arriva dopo che i due si sono riuniti per una serie di date europee nel 2019, incluso un grande show all’Hyde Park di Londra.

All’inizio di agosto, Young aveva annunciato l’uscita di tre progetti d’archivio entro la fine dell’anno. Il più importante dei tre per i fan è il tanto atteso rilascio di Neil Young Archives Volume 2, promesso dopo l’arrivo del primo volume nel 2009.

Young ha anche dichiarato di aver citato in giudizio Donald Trump per l’uso non autorizzato della sua musica – Rockin ‘in the Free World e Devil’s Sidewalk – durante le manifestazioni elettorali, pubblicando la causa sul sito.