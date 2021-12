Neil Young ha pubblicato il disco perduto ‘Summer Songs’

Neil Young ha fatto un regalo di Natale a sorpresa ai suoi fan: è Summer Songs, un disco «perduto per anni, ma mai dimenticato», registrato nel 1987 e mai pubblicato.

Si tratta di otto tracce in cui Young ha suonato tutti gli strumenti, versioni di prova di canzoni che finiranno in Freedom (Wrecking Ball, Someday, Hangin’ on a Limb), Harvest Moon (One of These Days), Psychedelic Pill (For the Love of Man) e American Dream, il disco del 1988 di CSNY (American Dream, Name of Love). C’è anche un inedito, Last of His Kind, che Young ha suonato nel 1987 a Farm Aid ma mai pubblicato.

«Credo che questo disco vi piacerà», ha detto agli iscritti ai Neil Young Archives, l’unico posto dove al momento potete ascoltare l’album. «Ora è un regalo. American Dream non mi è mai sembrata così vera. Com’è possibile che una cosa così bella si rovini così in fretta? Wow, è un po’ triste».

Summer Songs arriva a poche settimane da Barn, il nuovo album di Young con i Crazy Horse. Il cantautore ce l’ha raccontato in un’intervista, dove ha svelato anche suoi piani per il prossimo volume degli Archives. «Volume III è il più grande che abbia mai fatto, è quasi il doppio degli altri», ha detto. «Copre un periodo di tempo più lungo, dentro ci sono 13 dischi».