Neil Young ha annunciato un tour mondiale per il 2025

Tramite un annuncio diffuso sul suo sito ufficiale, Neil Young ha anticipato l’arrivo di un tour mondiale che toccherà Regno Unito, Europa e Nord America nel 2025. Il cantautore statunitense ha infatti pubblicato un post intitolato Join us in the SUMMER OF DEMOCRACY, promettendo ulteriori dettagli in arrivo lunedì 24 febbraio.

“La musica unisce! Saremo lì con voi! Unitevi a noi per celebrare l’estate della democrazia”, ha scritto Young nel suo messaggio. “Vecchie canzoni e nuove canzoni. Vecchie parole e nuove parole. Lunghi assoli! Ci ritroveremo insieme questa estate”. Ad accompagnarlo nel tour ci saranno The Chrome Hearts, la sua attuale band, con cui Young ha recentemente pubblicato il singolo Big Change. Il musicista ha inoltre rivelato che il suo primo album con il gruppo è in fase di mastering e dovrebbe uscire ad aprile, poco prima dell’inizio della tournée.

neil young and the chrome hearts - big change (Official Video)

Nei giorni scorsi Young aveva già accennato all’annuncio delle date per Regno Unito, Stati Uniti, Canada ed Europa, salvo poi ritrattare, spiegando che c’era stato “un errore nelle informazioni ricevute”. Tuttavia, ha rassicurato i fan dichiarando che il tour è confermato e che un festival inizialmente escluso è tornato nel calendario.

Neil Young, infatti, sarà uno degli headliner di Glastonbury 2025, a distanza di oltre 15 anni dalla sua ultima partecipazione al festival. L’organizzatrice Emily Eavis ha commentato: «Che inizio d’anno incredibile! Neil Young è un artista molto vicino ai nostri cuori qui a Glastonbury. Non vediamo l’ora di rivederlo sul palco della Pyramid Stage a giugno». Un ritorno a Glasto a cui inizialmente erano seguite alcune controversie: Young aveva deciso di non partecipare a causa della partnership del festival con la BBC. Tuttavia, sembra che le divergenze siano state superate e la sua presenza a Glastonbury sia ora ufficiale.