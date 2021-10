Neil Young ha annunciato un nuovo album con i Crazy Horse

Neil Young e i Crazy Horse hanno annunciato un nuovo album insieme. Si intitola Barn e uscirà a dicembre. «È un album davvero speciale», ha scritto il cantautore sul suo sito. «È rock, vorrei fosse già uscito. Ha canzoni figlie dei tempi».

Young non ha pubblicato nessun singolo ufficiale, ma gli iscritti ai Neil Young Archives possono già ascoltare un pezzo dall’album, Song of the Seasons. Secondo quanto dice il sito, è stato registrato «sulle Montagne Rocciose» il 21 giugno 2021 nel Le Mobile Recording Studio.

«È il primo pezzo di Barn, il nuovo album con i Crazy Horse», ha scritto Young. «È il brano più vecchio del disco, è stato scritto circa un anno fa».

Si tratta di una ballata acustica nello stile di Harvest Moon o Comes a Time, non un classico pezzo rock come quelli di Zuma e Rust Never Sleeps. Il testo è vagamente ispirato al periodo della pandemia. “Vedo la città e le sue luci / gente mascherata cammina dappertutto / nei miei occhi c’è l’umanità”, canta Young.

Barn è il secondo album di Neil Young con i Crazy Horse dopo il ritiro del chitarrista Frank “Poncho” Sampedro. Al suo posto c’è Nils Lofgren, che collabora col cantautore dalle session di After the Gold Rush, nel 1970. Il bassista Billy Talbot e il batterista Ralph Molina, invece, sono con i Crazy Horse dall’inizio, nel 1968.

Young non suona dal vivo da più di due anni. Alcuni suoi colleghi hanno iniziato ad annunciare dei concerti, ma lui continua a esitare. «Speriamo di tornare sul palco nel 2022», ha scritto a un fan lo scorso agosto. «Se il pubblico sarà in sicurezza».

Nel corso del lockdown, Young ha aperto i suoi archivi e preparato una serie di uscite speciali. È già al lavoro su almeno du nuove canzoni. «La scrittura della melodia può durare anche settimane», ha scritto a settembre. «Ma a differenza del passato, non ho nessuna fretta».