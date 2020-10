Neil Young festeggia i 50 anni di ‘After the Gold Rush’ con un cofanetto speciale

Neil Young ha finalmente confermato l’uscita di un cofanetto speciale dedicato ai 50 anni di After the Gold Rush. È uno dei suoi dischi più amati e rappresentativi, che il 19 settembre 1970 ha aperto l’incredibile serie di album pubblicati durante gli anni ’70: Harvest, On the Beach, Tonight’s the Night, Zuma e altri ancora.

Il disco è già stato rimasterizzato nel 2009, e il cofanetto presenterà quella stessa versione, con l’aggiunta di due nuove incisioni della b-side Wonderin’: la prima è stata registrata nel 1970 e pubblicata in The Archives Vol. 1, la seconda risale al 1969 ed è completamente inedita. Il boxset conterrà anche un artwork speciale, una stampa della copertina e il vinile a 7 pollici con le nuove versioni di Wonderin’.

After the Gold Rush 50th Anniversary Edition uscirà in cd e in digitale l’11 dicembre. Per la versione in vinile bisognerà aspettare il 19 marzo 2021. Il 6 novembre, invece, uscirà Return to Greendale, live album registrato durante il tour con i Crazy Horse del 2003/2004.