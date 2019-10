Neil Young & Crazy Horse, guarda la clip in esclusiva di ‘Mountaintop’

All’inizio di quest’anno Neil Young e i Crazy Horse si sono riuniti nelle sale di Studio in the Clouds vicino a Telluride, in Colorado, per registrare il loro primo album dopo Psychedelic Pill del 2012. La nuova formazione del gruppo aveva suonato solo in qualche show a teatro da quando il chitarrista Frank “Poncho” Sampedro si era fatto da parte e era stato sostituito dal collaboratore di lunga data Nils Lofgren. Ma questa era la prima volta che cercavano di registrare qualcosa di nuovo.

Le sessioni sono state riprese dalle telecamere e il risultato è il film Mountaintop che negli USA arriverà nei cinema per un evento speciale. “Le risate, le tensioni, gli scontri e l’amore di una band rock & roll che è stata insieme per 50 anni e che potete vedere mentre condivide la loro passione, prima di tutto per la musica”, recita una descrizione ufficiale del film.

Nella clip in esclusiva Young e Crazy Horse lavorano al nuovo brano Truth Kills, che non appare nell’album ma è il B-Side del singolo bonus Rainbow of Colours. Young aveva già suonato da solo la canzone il 31 gennaio 2019 al Northrop Auditorium di Minneapolis, Minnesota, ma questa versione è stata arricchita in studio con Crazy Horse.

Young aveva annunciato ai fan che lui e i Crazy Horse sarebbero andati in tournée in America entro la fine dell’anno, ma ha deciso di mettere in pausa gli spettacoli per concentrarsi su una serie di film d’archivio in arrivo. “Saremo in montaggio per tutto il 2019”, ha scritto in un post sul sito web Neil Young Archives. “Grazie per essere venuti ai nostri show! Torneremo nel 2020!”.