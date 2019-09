Neil Young & Crazy Horse, ascolta il nuovo singolo ‘Rainbow of Colors’

A poco più di un mese dall’uscita di Colorado, Neil Young e i Crazy Horse hanno pubblicato il nuovo singolo Rainbow of Colors, secondo antipasto dell’album. Si tratta di una canzone leggera e ottimista, un inno all’unità nazionale nell’epoca di Trump.

“L’idea del brano è che siamo tutti una cosa sola”, ha detto Young attraverso il suo sito. “Separarci in razze e colori è un’idea che ha fatto il suo tempo. La Terra è sotto l’influenza del cambiamento climatico, siamo in una crisi e dobbiamo renderci conto che riguarda tutti. I nostri leader continuano a non capire il punto. Sono preoccupati dalle loro agende politiche, non vedono né le foreste né gli alberi”.

Colorado, il nuovo album di Neil Young con i Crazy Horse, uscirà il 25 ottobre. Potete ascoltare Rainbow of Colors in cima all’articolo.