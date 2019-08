Neil Young, ‘COLORADO’ è il nuovo album con i Crazy Horse

Neil Young ha annunciato l’uscita del nuovo album COLORADO, il primo con i Crazy Horse dai tempi di Psychedelic Pill (2012). COLORADO uscirà il prossimo ottobre, anticipato dal primo singolo Rainbow of Colors, in arrivo entro la fine del mese.

La notizia è arrivata dal sito ufficiale dei Neil Young Archives: oltre alla data d’uscita, il cantautore ha specificato che il nuovo album conterrà “10 nuove canzoni che dureranno tra i 3 e i 13 minuti”, e ha annunciato l’uscita del documentario of Montaintop Session, tutto dedicato al racconto dell ritorno in sala prove di Neil Young e della sua band storica. “Non credo che nessuno abbia mai girato un making of come il nostro, abbiamo registrato momenti di grande intensità”, si legge sul sito. Anche il film è atteso per il prossimo ottobre.