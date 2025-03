Neil Young aprirà il tour europeo con un concerto gratuito in Ucraina

Una bandiera ucraina che sventola è l’immagine scelta da Neil Young per annunciare che terrà coi suoi Chrome Hearts un concerto gratuito in Ucraina.

Come è noto, il rocker verrà in Europa per il Love Earth Tour che è previsto inizi il 18 giugno da Rättvik, in Svezia. In un annuncio sul sito ufficiale si legge che il tour sarà precedeuto da «un concerto in Ucraina gratuito aperto a tutti. Siamo nel mezzo delle trattative e annunceremo qui i dettagli. Keep on rockin’ in the free world».

L’annuncio arriva dopo lo scontro tra Trump e Zelensky nello Studio Ovale. Young non ha mai suonato prima in Ucraina e ha spesso criticato Trump. «Sotto la guida del 47esimo presidente», scriveva il mese scorso, «gli Stati Uniti hanno perso la loro reputazione. I lealisti non saranno mai più forti dei patrioti, e i patrioti sono la maggioranza qui negli Stati Uniti. I patrioti scenderanno in strada per manifestare pacificamente. Ci sarà un momento di verità nel Paese e mostreremo al mondo chi siamo veramente. Gli Stati Uniti torneranno ad essere i leader del mondo libero».

«La musica unisce!», scriveva annunciando il tour che almeno per ora non prevede date in Italia. «Saremo lì con voi! Venite per celebrare l’Estate della Democrazia. Vecchie canzoni e nuove canzoni. Vecchie parole e nuove parole. Lunghe jam! Ci ritroveremo quest’estate. Io e i Chrome Hearts siamo pronti per voi! L’amore e la democrazia regnano negli Stati Uniti e nel mondo».

L’ultimo pezzo pubblicato da Young coi Chrome Hearts è Big Change. Il 18 aprile uscirà Coastal, colonna sonora del film sul tour 2023 diretto da Daryl Hannah. Il 7 marzo sarà invece pubblicato uno dei suoi cosiddetti album perduti, Oceanside Countryside.