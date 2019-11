Neil Young annuncia l’uscita dell’album inedito del 1975 ‘Homegrown’ per il 2020

Il leggendario album inedito di Neil Young, Homegrown, uscirà finalmente nel 2020. Lo ha registrato nel 1975 ed era sul punto di pubblicarlo – aveva commissionato persino la cover – quando all’ultimo minuto ha deciso di metterlo da parte per Tonight’s The Night.

“Un disco pieno di amore perduto ed esplorazioni”, ha scritto Young su Neil Young Archives. “Un disco nascosto da decenni. Troppo personale e rivelatore da esporre nella vivacità di quei tempi… Ponte inedito tra Harvest e Comes a Time, Homegrown arriverà per la prima volta a New York nel 2020”.

Young ha fatto l’annuncio in un post sul suo sito web Neil Young Archives con un video che mostra il suo produttore storico John Hanlon al lavoro “Il signor J. Hanlon sta perfezionando Homegrown con un procedimento completamente analogico”, scrive Young. “Questo è il modo in cui venivano registrati i dischi quando abbiamo iniziato, il modo in cui li abbiamo fatti suonare alla grande. Ci è stato detto che era impossibile farlo ora, i nastri di Homegrown erano troppo danneggiati, avremmo dovuto usare il digitale. Non ci siamo persi d’animo: abbiamo restaurato con cura i master analogici di Homegrown“.

Young originariamente aveva registrato Homegrown in un momento della sua carriera in cui scriveva canzoni a un ritmo incredibile, molti delle quali ispirate alla sua dolorosa separazione dalla fidanzata Carrie Snodgress. Warner Bros. ha amato moltissimo i risultati e pensava che l’album sarebbe andato benissimo dopo le delusioni commerciali di Time Fades Away e On the Beach. “Era un po’ troppo personale”, aveva detto Young a Cameron Crowe su Rolling Stone nel 1975. “Mi ha spaventato. Non ho mai rilasciato nessuno di questi brani e probabilmente non lo farò mai. Sarei troppo imbarazzato nel farli ascoltare, sono un po’ troppo reali”.

Non è mai stata diffusa alcuna traccia, ma durante le sessioni ha registrato canzoni come Love Is a Rose, Homegrown e Stars of Bethlehem, che sono uscite in album successivi. Altre canzoni sono trapelate nel corso degli anni o sono state suonate in concerti, tra cui Try e Homefires, mentre altre non sono mai state ascoltate prima. Young è stato affiancato alle sessioni da Emmylou Harris, Levon Helm, Ben Keith e Robbie Robertson.

La tracklist dell’edizione 2020 di Homegrown non è ancora stata annunciata, ma i fan più attenti hanno notato nel video un post-it sulla console di John Hanlon con scritti i seguenti brani: Separate Ways, Try, Messico, Love Is a Rose, Homegrown, Florida, Kansas, We Don’t Smoke It, White Line, Vacancy, Little Wing e Star of Bethlehem. We Don’t Smoke It non è mai stata sentita, ma è possibile ascoltarne un pezzo nel video dell’annuncio.

Young ha pubblicato numerosi album d’archivio negli ultimi anni, tra cui Songs For Judy, Hitchhiker e Tuscaloosa. Ha una media di circa due all’anno che escono contemporaneamente nei negozi, sui servizi di streaming e su Neil Young Archives, ma ha recentemente rivelato un cambiamento di direzione per il 2020. Sta ancora elaborando i dettagli esatti, ma il piano è di inondare i Neil Young Archives con materiale inedito in modo che i fan più anziani possano ascoltare tutto prima di morire.