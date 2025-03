Neffa torna con ‘Canerandagio Parte 1’

Interviste Musica

Neffa: «Dopo 30 anni di musica ho fatto il mio disco più violentemente ispirato»

Non ha mai avuto paura di cambiare, ma a forza di «distribuire abbracci e prendere schiaffi» ha smesso di condividere la sua musica. E però non poteva non pubblicare l'album in napoletano 'AmarAmmore'