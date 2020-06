‘Ndrangheta: è stato arrestato Giorgio De Stefano, il compagno di una delle Donatella

Questa mattina la Polizia ha arrestato ventuno persone, tutte appartenenti all’élite dei clan di Reggio Calabria, nel corso di una retata organizzata per colpire capi e gregari delle cosche della ‘Ndrangheta De Stefano-Tegano e Libri. Gli arresti sono stati eseguiti in Calabria e anche in altre provincie: Milano, Como, Napoli, Pesaro Urbino e Roma. Secondo la ricostruzione di Repubblica, tra i fermati c’è anche Giorgio De Stefano, fidanzato di una delle due Donatella, Silvia Provvedi.

De Stefano – che la Provvedi aveva soprannominato “Malefix” – è il figlio illegittimo del boss Don Paolino, viveva da qualche anno a Milano, e pochi giorni fa aveva festeggiato con la fidanzata la nascita della prima figlia.