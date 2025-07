Nasce il Terraviva Festival: a Grottaglie la musica incontra il territorio

Dal 13 luglio al 3 agosto Grottaglie, in provincia di Taranto, ospiterà la prima edizione del Terraviva Festival, nuova rassegna culturale e musicale che porta artisti di primo piano della scena italiana in alcuni dei luoghi più rappresentativi della “città delle ceramiche”.

Il programma unisce concerti, mostre e DJ set, con una line-up che spazia da Fabrizio Moro a Tedua, da Roberto Vecchioni a Bresh, includendo anche realtà emergenti come Vale LP & Lil Jolie, Luzai, Eva Bloo, e Sayf.

Il festival si aprirà con “Terraviva Unplugged”, una mini-rassegna dedicata ai nuovi talenti, in programma il 13, 20 e 25 luglio presso tre locali del centro storico: Purgatorio Caffè, Arco Wine Bar e La Nicchia – Porta San Giorgio Cafè. Gli artisti selezionati dal pubblico tramite le Instagram Stories dell’organizzazione accederanno al palco principale durante le giornate dell’1, 2 e 3 agosto.

Il via ufficiale alla rassegna sarà domenica 27 luglio con un DJ set in Piazza San Francesco, a ridosso del Quartiere delle Ceramiche. Tra gli appuntamenti centrali, il concerto gratuito di Fabrizio Moro previsto per il 31 luglio in Piazza Regina Margherita.

Le serate principali si svolgeranno l’1 e 2 agosto alle Cave di Fantiano, un antico complesso di cave di tufo trasformato in anfiteatro naturale. L’1 agosto è previsto l’arrivo di Tedua, insieme a Rrari dal Tacco, Vale LP & Lil Jolie, Luzai ed Eva Bloo, con la partecipazione di un ospite speciale ancora non annunciato. Il 2 agosto sarà la volta di Bresh, Sayf, Ketama126 e della DJ e producer Emma Tuedio. Altri nomi saranno comunicati nei prossimi giorni.

Roberto Vecchioni chiuderà il festival con un concerto gratuito il 3 agosto, sempre in Piazza Regina Margherita.

Parallelamente agli appuntamenti musicali, a partire dal 18 luglio, l’Ex Frantoio del Quartiere delle Ceramiche ospiterà la mostra Iconic, un percorso attraverso oltre cinquant’anni di storia della musica internazionale raccontati attraverso le copertine di Rolling Stone.

Per il pubblico più giovane saranno attive le aree TERRAVIVA Kid, curate da Bontempi, con laboratori e attività musicali.

Il Terraviva Festival è promosso dal Comune di Grottaglie e prodotto da AWA Productions in collaborazione con Urban Vision. Rolling Stone Italia è media partner dell’evento.

I biglietti per le serate dell’1 e 2 agosto alle Cave di Fantiano sono acquistabili su Ticketone. L’abbonamento per entrambe le giornate è in promozione a 22 euro fino al 15 luglio. Dal 16 luglio sarà disponibile il biglietto giornaliero a 18 euro e l’abbonamento completo a 30 euro.