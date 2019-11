My Chemical Romance: la prima foto dopo l’annuncio della reunion

Gerard Way e soci stanno per tornare. Come vi abbiamo annunciato infatti poche settimane fa, i My Chemical Romance hanno confermato la reunion e una serie di concerti, i primi dopo sette anni di silenzio. La prima data è prevista per il 20 dicembre al Shrine Expo Hall a Los Angeles. Intanto, sul web spuntano le prime foto della reunion. Ecco la band mentre si prende una pausa dalle prove:

Queste invece le date del tour:

My Chemical Romance 2019-2020 Tour Dates:

12/20 – Los Angeles, CA @ Shrine Expo Hall

03/20 – Melbourne, AU @ Download Festival

03/21 – Sydney, AU @ Download Festival

03/25 – Western Springs, NZ @ The Outer Fields