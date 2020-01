My Chemical Romance: ecco il nuovo video

Che i My Chemical Romance fossero tornati non è una novità: già a dicembre, la band di Gerard Way aveva annunciato la reunion e il primo concerto in 7 anni. Ora però è arrivato il primo assaggio di nuova musica con la pubblicazione di un nuovo video per la traccia strumentale An Offering…. Potete vederlo qui sotto.

Nel video anche l’annuncio di una nuova data nel Regno Unito e più precisamente a Milton Keynes, il 20 giugno 2020. L’ultimo disco della band, Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys, è uscito nel 2010.