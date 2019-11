My Chemical Romance, annunciate le date del tour di reunion

Una grande notizia per i fan di una delle band emo più celebri degli ultimi decenni, dato che i My Chemical Romance hanno confermato la reunion con i loro primo concerto dopo sette anni di silenzio. La band capitanata da Gerard Way, infatti, tornerà sul palco il prossimo 20 dicembre al Shrine Expo Hall a Los Angeles.

In seguito, a marzo, la band farà parte della lineup del più famoso festival australiano, il Download, con il cartellone che, tra le date di Melbourne e Sidney, prevede anche i live di Deftones, Jimmy Eat World, Ministry, Clutch, Baroness e The Hu. Infine, il tour dei My Chemical Romance, almeno per ora, si concluderà in Nuova Zelanda.

I My Chemical Romance si sono sciolti ufficialmente nel 2013. Nel frattempo, il frontman Gerard Way ha pubblicato un album solista, Hesitant Alien del 2014, e qualche singolo. Tuttavia, l’attività principale di Way soo stati i fumetti, dato che il suo libro The Umbrella Academy ha avuto talmente tanto successo da essere trasformato da Netflix nell’omonima serie.

Già nel 2016 sembrava fosse nell’aria una reunion, tuttavia si trattava della ristampa per il decimo anniversario di The Black Parade, album più celebre dei My Chemical Romance, annunciata attraverso misteriosi video diffusi sui social. Tuttavia questa volta non c’è nessun mistero, la reunion è ufficiale.

Qui sotto trovate le date per ora annunciate del tour di reunion dei MCR

20 dicembre – Los Angeles, CA @ Shrine Expo Hall

20 marzo – Melbourne, AU @ Download Festival

21 marzo – Sydney, AU @ Download Festival

25 marzo – Western Springs, NZ @ The Outer Fields